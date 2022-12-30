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Росія тримає у Чорному морі десяток кораблів: чи є серед них носії ракет

Фото: РФ тримає у Чорному морі носій крилатих ракет (скриншот youtube)
Автор: Наталія Юрченко

Росія тримає на бойовому чергуванні у Чорному морі 10 кораблів. Серед них один носій крилатих ракет типу "Калібр".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Військово-Морські сили ЗСУ.

Загальний залп ракетоносія, який перебуває у Чорному морі, - 8 ракет. Також РФ тримає на чергуванні в Азовському морі корабель, у Середземному морі - 9 суден, з яких 5 носіїв "Калібрів", загальний залп - 72 ракети.

Військові зазначають, що за добу в інтересах РФ Керч-Єнікальською протокою прийшли:

  • до Азовського моря - 23 судна, з них 8 суден рухалось з протоки Босфор;
  • до Чорного моря - 41 судно, з них 13 суден продовжили рух у напрямку протоки Босфор.

Нагадаємо, вчора Росія випустила по Україні 70 ракет, проте сили ППО збили 58 з них.

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Азовское мореракетиРосійська Федерація