Росія тримає у Чорному морі десяток кораблів: чи є серед них носії ракет

Росія тримає на бойовому чергуванні у Чорному морі 10 кораблів. Серед них один носій крилатих ракет типу "Калібр".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Військово-Морські сили ЗСУ.

Загальний залп ракетоносія, який перебуває у Чорному морі, - 8 ракет. Також РФ тримає на чергуванні в Азовському морі корабель, у Середземному морі - 9 суден, з яких 5 носіїв "Калібрів", загальний залп - 72 ракети.

Військові зазначають, що за добу в інтересах РФ Керч-Єнікальською протокою прийшли: