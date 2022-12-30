Россия держит в Черном море десяток кораблей: есть ли среди них носители ракет

Россия держит на боевом дежурстве в Черном море 10 кораблей. Среди них один носитель крылатых ракет типа "Калибр".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Военно-Морские силы ВСУ.

Общий залп ракетоносителя, находящийся в Черном море, - 8 ракет. Также РФ держит на дежурстве в Азовском море корабль, в Средиземном море - 9 судов, из которых 5 носителей "Калибров", общий залп - 72 ракеты.

Военные отмечают, что за сутки в интересах РФ Керчь-Еникальским проливом пришли: