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Россия держит в Черном море десяток кораблей: есть ли среди них носители ракет

Фото: РФ держит в Черном море носитель крылатых ракет (скриншот youtube)
Автор: Наталья Юрченко

Россия держит на боевом дежурстве в Черном море 10 кораблей. Среди них один носитель крылатых ракет типа "Калибр".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Военно-Морские силы ВСУ.

Общий залп ракетоносителя, находящийся в Черном море, - 8 ракет. Также РФ держит на дежурстве в Азовском море корабль, в Средиземном море - 9 судов, из которых 5 носителей "Калибров", общий залп - 72 ракеты.

Военные отмечают, что за сутки в интересах РФ Керчь-Еникальским проливом пришли:

  • к Азовского моря - 23 судна, из них 8 судов двигалось из пролива Босфор;
  • к Черному морю - 41 судно, из них 13 судов продолжили движение в направлении пролива Босфор.

Напомним, вчера Россия выпустила по Украине 70 ракет, однако силы ПВО сбили 58 из них.

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Азовское мореракетиРоссийская Федерация