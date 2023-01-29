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Росія тримає у Чорному морі 15 кораблів: серед них є носії ракет

Фото: РФ вивела у Чорне море три ракетоносії (скрін відео)
Автор: Наталія Юрченко

Росія тримає на бойовому чергуванні у Чорному морі 15 кораблів. Серед них є ракетоносії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Одеської ОВА Сергія Братчука в Telegram.

За даним Братчука, у Чорному морі станом на ранок 29 січня перебувають три носії ракет. Загальний залп їх становить 20 "Калібрів".

Нагадаємо, вчора речниця Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк повідомила, що Росія збільшила корабельне угруповування у Чорному морі до 16 кораблів.

Також зазначимо, що під час останньої масованої атаки Росія випустила по Україні 55 ракет різних типів. Українські сили ППО збили 47 російських ракет.

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