Россия держит в Черном море 15 кораблей: среди них есть носители ракет

По данным Братчука, в Черном море по состоянию на утро 29 января находятся три носителя ракет. Общий залп их составляет 20 "Калибров".

Напомним, вчера спикер Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк сообщила, что Россия увеличила корабельную группировку в Черном море до 16 кораблей.

Также отметим, что в ходе последней массированной атаки Россия выпустила по Украине 55 ракет разных типов. Украинские силы ПВО сбили 47 российских ракет.

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