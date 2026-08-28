Росія на третину скоротила цивільні витрати через нестачу грошей на війну

Що доручили відомствам

Державним відомствам наказали відкласти всі не першочергові витрати, а також підготувати скорочення штатів на 15%. За даними джерел Bloomberg, режим економії запровадили після того, як міністр фінансів Антон Силуанов звернувся до прем'єра Михайла Мішустіна й попередив: у бюджеті може не вистачити коштів, аби вчасно здійснити всі платежі.

На той момент від'ємне сальдо федеральної казни вже сягнуло 5,5 трильйона рублів, і уряд зіткнувся з кризою ліквідності. Попри складнощі, влада не вважає ситуацію з бюджетом критичною - джерела Bloomberg кажуть, що Росія, за розрахунками влади, зможе фінансувати продовження війни ще кілька років.

Як зростала "діра" в бюджеті

Формуючи бюджет на 2026 рік, Мінфін планував зменшити торішній дефіцит із 5,7 трильйона рублів до 3,7 трильйона за рахунок підвищення ПДВ і податків на малий бізнес.

Однак уже до кінця першого кварталу дефіцит перевищив річний план - сягнув 4,5 трильйона рублів. І хоча в Мінфіні пояснювали це "авансуванням витрат", дефіцит продовжував зростати попри позапланові сировинні доходи від війни в Ірані: до кінця другого кварталу він досяг 5,7 трильйона рублів, а на початок серпня - 6,5 трильйона.

За даними системи "Електронний бюджет", станом на 24 серпня поточний дефіцит бюджету вже сягнув 8,654 трильйона рублів і ця сума ще не враховує серпневі податкові надходження, які надійдуть наприкінці місяця та трохи скоротять "діру".

Чого чекати до кінця року

За словами джерел Bloomberg, до кінця року дефіцит навряд чи скоротиться - швидше, продовжить зростати. За останніми оцінками уряду, він становитиме 3,2-3,8% ВВП, повторивши рекорд пандемійного року.

У грошовому вираженні це близько 9 трильйонів рублів - навіть більше за найпесимістичніший прогноз Центробанку в 8,2 трильйона рублів.

За словами джерел, скорочення витрат допомогло стримати зростання дефіциту - за внутрішніми розрахунками Мінфіну, він міг сягнути 9 трильйонів рублів ще до кінця червня.