Россия на треть сократила гражданские расходы из-за нехватки денег на войну

Что поручили ведомствам

Государственным ведомствам приказали отложить все первоочередные расходы, а также подготовить сокращение штатов на 15%. По данным источников Bloomberg, режим экономии был введен после того, как министр финансов Антон Силуанов обратился к премьеру Михаилу Мишустину и предупредил: в бюджете может не хватить средств, чтобы вовремя осуществить все платежи.

К тому моменту отрицательное сальдо федеральной казны уже достигло 5,5 триллиона рублей, и правительство столкнулось с кризисом ликвидности. Несмотря на сложности, власти не считают ситуацию с бюджетом критической - источники Bloomberg говорят, что Россия, по расчетам властей, сможет финансировать продление войны еще несколько лет.

Как росла "дыра" в бюджете

Формируя бюджет на 2026 год, Минфин планировал снизить прошлогодний дефицит с 5,7 триллиона рублей до 3,7 триллиона за счет повышения НДС и налогов на малый бизнес.

Однако уже к концу первого квартала дефицит превысил годовой план - достиг 4,5 триллиона рублей. И хотя в Минфине объясняли это "авансированием расходов", дефицит продолжал расти, несмотря на внеплановые сырьевые доходы от войны в Иране: к концу второго квартала он достиг 5,7 триллиона рублей, а к началу августа - 6,5 триллиона.

По данным системы "Электронный бюджет", по состоянию на 24 августа текущий дефицит бюджета уже достиг 8,654 триллиона рублей, и эта сумма еще не учитывает августовские налоговые поступления, которые поступят в конце месяца и немного сократят "дыру".

Чего ждать до конца года

По словам источников Bloomberg, до конца года дефицит вряд ли сократится - скорее продолжит расти. По последним оценкам правительства, оно составит 3,2-3,8% ВВП, повторив рекорд пандемического года.

В денежном выражении это около 9 триллионов рублей - даже больше пессимистичного прогноза Центробанка в 8,2 триллиона рублей.

По словам источников, сокращение расходов помогло сдержать рост дефицита – по внутренним расчетам Минфина, он мог достичь 9 триллионов рублей еще до конца июня.