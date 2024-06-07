Росія транслювала військову пропаганду через дитячі канали в Європі, - Bloomberg

Видання вказує, що три супутники французького оператора Eutelsat SA серйозно постраждали із середини березня, збої тривали щонайменше до кінця травня.

При цьому двічі в березні та квітні внаслідок втручання програма дитячого розважального каналу компанії Walt Disney Company BabyTV замінювалася військовими відеороликами російською мовою.

Французьке національне агентство частот повідомило, що перешкоди були чітко ідентифіковані як такі, що виходять від великих наземних станцій, і тому їх має реєструвати та контролювати влада Російської Федерації.

Представник Міжнародного союзу електрозв'язку повідомив, що звіти обговорюватимуть на наступному засіданні Радіорегламентарного комітету 24-28 червня.

Хто ще зіткнувся з такими перебоями

Супутники Eutelsat не єдині, хто зазнав атаки, а вплив також відчувався в Україні та Португалії. Крім іншого шведські супутники також були атаковані трансляціями з Москви, Калінінграда і Криму.

Bloomberg вказало, що Швеція, Нідерланди та Люксембург подали аналогічні скарги до Радіорегламентарного комітету. У березні французьке агентство звернулося до свого російського колеги зі скаргою на втручання.

У листі було зазначено, що за допомогою вимірювань, за підтримки спеціальної системи виявлення перешкод, їм вдалося встановити, що передача по висхідній лінії зв'язку відбувається з району Москви.