RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Россия транслировала военную пропаганду через детские каналы в Европе, - Bloomberg

Архивное фото: Россия транслировала военную пропаганду через детские каналы (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Спутниковые компании Европы уже несколько месяцев страдают от попыток вмешательства со стороны России. Пропаганду Кремля транслируют даже на детских телеканалах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Издание указывает, что три спутника французского оператора Eutelsat SA серьезно пострадали с середины марта, сбои продолжались как минимум до конца мая.

При этом дважды в марте и апреле в результате вмешательства программа детского развлекательного канала компании Walt Disney Company BabyTV заменялась военными видеороликами на русском языке.

Французское национальное агентство частот сообщило, что помехи были четко идентифицированы как исходящие от крупных наземных станций, и поэтому их должны регистрировать и контролировать власти Российской Федерации.

Представитель Международного союза электросвязи сообщил, что отчеты будут обсуждаться на следующем заседании Радиорегламентарного комитета 24-28 июня.

Кто еще столкнулся с такими перебоями

Спутники Eutelsat не единственные, кто подвергся атаке, а влияние также ощущалось в Украине и Португалии. Помимо прочего шведские спутники также были атакованы трансляциями из Москвы, Калининграда и Крыма.

Bloomberg указало, что Швеция, Нидерланды и Люксембург подали аналогичные жалобы в Радиорегламентарный комитет. В марте французское агентство обратилось к своему российскому коллеге с жалобой на вмешательство. 

В письме было указано, что с помощью измерений, при поддержке специальной системы обнаружения помех, им удалось установить, что передача по восходящей линии связи происходит из района Москвы.

Россия пытается влиять на страны Европы

За последние месяцы многие страны Европы, особенно те, которые помогают Украине, столкнулись с проблемами. По их словам, РФ причастна к глушению сигнала GPS.

Месяц назад Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна заявил, что Россия несет ответственность за сбои сигнала GPS в регионе Балтийского моря.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ФранцияРоссийская Федерация