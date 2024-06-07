Россия транслировала военную пропаганду через детские каналы в Европе, - Bloomberg

Издание указывает, что три спутника французского оператора Eutelsat SA серьезно пострадали с середины марта, сбои продолжались как минимум до конца мая.

При этом дважды в марте и апреле в результате вмешательства программа детского развлекательного канала компании Walt Disney Company BabyTV заменялась военными видеороликами на русском языке.

Французское национальное агентство частот сообщило, что помехи были четко идентифицированы как исходящие от крупных наземных станций, и поэтому их должны регистрировать и контролировать власти Российской Федерации.

Представитель Международного союза электросвязи сообщил, что отчеты будут обсуждаться на следующем заседании Радиорегламентарного комитета 24-28 июня.

Кто еще столкнулся с такими перебоями

Спутники Eutelsat не единственные, кто подвергся атаке, а влияние также ощущалось в Украине и Португалии. Помимо прочего шведские спутники также были атакованы трансляциями из Москвы, Калининграда и Крыма.

Bloomberg указало, что Швеция, Нидерланды и Люксембург подали аналогичные жалобы в Радиорегламентарный комитет. В марте французское агентство обратилось к своему российскому коллеге с жалобой на вмешательство.

В письме было указано, что с помощью измерений, при поддержке специальной системы обнаружения помех, им удалось установить, что передача по восходящей линии связи происходит из района Москвы.