Росія точково атакує дронами енергетику України для економії ракет, - ЦПД

Ситуація за світлом

Нагадаємо, в Україні наразі масово не застосовуються відключення світла. Обмеження можуть вводити у разі обстрілів та пошкодження енергетики. Так, сьогодні, 7 листопада, у Житомирській області частково запровадили аварійні відключення світла.

В уряді попереджують, що зима може бути складною для українців, враховуючи масові атаки ворога.

В "Укренерго" оцінюють, що українці можуть пройти зиму без відключень світла або з мінімальними обмеженнями, не беручи до уваги можливі обстріли і їх наслідки. Енергетики вважають, що обмеження можуть бути тривалішими при морозній погоді.

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