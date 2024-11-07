RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны

Россия точечно атакует дронами энергетику Украины для экономии ракет, - ЦПД

Фото: РФ точечно атакует дронами энергетику Украины (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Россия точечно атакует энергетическую инфраструктуру Украины дронами. Оккупанты пытаются экономить ракеты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Центра противодействия дезинформации (ЦПД) при СНБО Андрея Коваленко в Telegram.

"Россия Шахедами точечно атакует энергетическую инфраструктуру в регионах для экономии ракет, которые накапливает на аэродромах стратегической авиации", - отметил он.

Как объяснил Коваленко, темпы производства ракет не разрешают России вести интенсивную войну с их постоянным использованием. В свою очередь "Шахеды" - это более дешевый инструмент, хотя эффективность дронов скорее подходит для террора гражданских, чем для использования по намеченным целям.

Руководитель ЦПД добавил, что уровень эффективности "Шахедов" составляет около 10%.

 

Ситуация за светом

Напомним, в Украине в настоящее время массово не применяются отключения света. Ограничения могут вводиться при обстреле и повреждениях энергетики. Так, сегодня, 7 ноября, в Житомирской области частично ввели аварийные отключения света.

В правительстве предупреждают, что зима может быть сложной для украинцев, учитывая массовые атаки врага.

В "Укрэнерго" оценивают, что украинцы могут пройти зиму без отключений света или с минимальными ограничениями, не считая возможных обстрелов и их последствий. Энергетики считают, что ограничения могут быть более длительными при морозной погоде.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияВойна в УкраинеРакетыАтака дроновЭнергетики