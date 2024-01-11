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Росія на тлі примусової паспортизації готує мобілізацію на окупованих територіях

Укрїна , Четвер 11 січня 2024 14:40
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Росія на тлі примусової паспортизації готує мобілізацію на окупованих територіях Фото: загарбники на тлі примусової паспортизації готують масову мобілізацію на окупованих територіях (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Російські загарбники наразі проводять приховану мобілізацію на тимчасово окупованих територіях. Вони вдаються до таких дій шляхом примусової паспортизації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.

"В межах примусової паспортизації росіяни змушують українців ставати на реєстрацію до фейкових військкоматів, при цьому заперечуючи мобілізацію. При ставанні на облік на українців тиснуть аби вони укладали контракт й стали "добровольцями", - йдеться в повідомленні.

У ЦНС зауважують, що після "виборів президента РФ" потреби в прихованих діях вже не буде, тож мобілізація розгорнеться на повну силу. Саме тому наразі росіяни вимагають всіх чоловіків ставати на облік.

"Центр національного спротиву закликає повідомляти про працівників "паспортних столів" та "воєнкомів", аби Рух Опору міг зірвати процес "мобілізації", - закликали наостанок у повідомленні.

Мобілізація в армію РФ

Нагадаємо, нещодавно російський диктатор Володимир Путін відзвітував про набір сотень тисяч до лав армії РФ.

Варто зауважити, що за оцінками Головного управління розвідки Міністерства оборони України, в Російській Федерації зростає кількість людей, що незадоволені війною в Україні. Проти мобілізації виступає майже 70% населення РФ.

Розуміючи критичність ситуації, Кремль регулярно вдається до прихованої мобілізації мешканців тимчасово окупованих територій.

Як повідомлялось раніше, У Маріупольському районі окупанти вже почали видавати розпорядження про постановку на військовий облік учнів 2007 року народження.

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