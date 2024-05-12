Росія за тиждень втратила більше 8 тисяч окупантів та літак

Загальні бойові втрати противника на 5-12.05 орієнтовно склали:

особового складу 8030 осіб ліквідовано,

танків - 79 од.,

бойових броньованих машин - 196 од.,

артилерійських систем - 260 од.,

РСЗВ - 9 од.,

засобів ППО - 7 од,

літаків - 1 од.,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 274,

крилатих ракет - 47,

автомобільної техніки та автоцистерн - 401 од,

спеціальної техніки - 40.

Втрати РФ в Україні

Зазначимо, що за минулу добу, 11 травня, ЗСУ ліквідували ще 1260 російських окупантів. З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила близько 482 290 одиниць особового складу.

Крім того, 11 травня ЗСУ вдалося збити ще один російський Су-25 в районі Авдіївки. Росія вже не дорахувалася 350 своїх літаків та 325 вертольотів.

Додамо, що за тиждень із 28 квітня по 5 травня ЗСУ відмінусували 8110 російських військових та один літак. А за квітень 2024 російська армія втратила 26960 військових та 4508 одиниць техніки та озброєння. Також за місяць було збито один ворожий літак.