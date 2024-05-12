Россия за неделю потеряла более 8 тысяч оккупантов и самолет

За неделю, с 5 по 12 мая, оккупанты потеряли 8030 военных, больше 1300 единиц техники и вооружения. Также ВСУ "приземлили" самолет и 274 дронов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командующего Сухопутными войсками Александра Павлюка в Telegram.
Общие боевые потери противника на 05-12.05 ориентировочно составили:
Отметим, что за прошедшие сутки, 11 мая, ВСУ ликвидировали еще 1260 российских оккупантов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла около 482 290 единиц личного состава.
Кроме того, 11 мая ВСУ удалось сбить еще один российский Су-25 в районе Авдеевки. Россия уже не досчиталась 350 своих самолетов и 325 вертолетов.
Добавим, что за неделю с 28 апреля по 5 мая ВСУ отминусовали 8110 российских военных и один самолет. А за апрель 2024 российская армия лишилась 26960 военных и 4508 единиц техники и вооружения. Также за месяц был сбит один вражеский самолет.
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