Окупанти за тиждень скинули на Україну понад 800 керованих авіабомб, - Зеленський

Росія за тиждень застосувала проти України понад 800 керованих авіаційних бомб. Україна потребує додаткових засобів протиповітряної оборони.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента України Володимира Зеленського у Telegram.
"Лише за цей тиждень Росія застосувала проти України понад 800 керованих авіаційних бомб. Проти наших міст і громад, проти наших людей, проти всього, що забезпечує нормальність життя", - зазначив Зеленський.
Глава держави наголосив, що Україна потребує необхідних сил і засобів, щоб знищувати носії цих бомб, зокрема російську бойову авіацію там, де вона є.
"Чіткі рішення, які допоможуть захистити наших людей. Завдання ударів на великі відстані й сучасна протиповітряна оборона - це основа для зупинення щоденного російського терору. Дякую всім партнерам, які це розуміють", - додав глава держави.
Російські окупанти за останній тиждень декілька разів атакували Одеську область. Зокрема, сьогодні, 30 червня, загарбники вдарили по Одеській області балістичною ракетою. Ймовірно, це був "Іскандер-М", який випустили з окупованого Криму.
Також вчора росіяни обстріляли місто Вільнянськ Запорізької області. Внаслідок атаки семеро осіб загинули та 38 осіб постраждали.
Крім того, окупанти завдали ракетного удару по Дніпру, внаслідок чого було частково зруйновано багатоповерхівку.
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