Кількість поранених у Вільнянську зросла до 36 осіб

У Вільнянську Запорізької області через обстріл 29 червня поранення отримали 36 людей. Серед них - 9 дітей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Запорізької області, Telegram голови Запорізької ОВ Івана Федорова.

"Інформація станом на 09:30: внаслідок обстрілу Вільнянська 29 червня постраждали 43 особи, з них осіб 7 загинули (3 чоловіка, 1 жінка та 3 дітей). Травмовані 36 осіб, серед яких 9 дітей", - йдеться у повідомленні поліції.

Пошкоджені дві багатоповерхівки та 12 торгівельних приміщень, знищено вщент 7 автомобілів.

Що відомо про стан постраждалих

12 людей, поранених внаслідок удару росіян по Вільнянську, перебувають у лікарнях.

"Стан шістьох з них медики оцінюють як важкий. У госпіталізованих осколкові поранення, контузії, переломи, травматичні ампутації. Загальна кількість постраждалих зросла до 36", - розповів голова ОВА Іван Федоров.

До лікарів, за його даними, самостійно звернулися ще кілька людей. Більшість отримали допомогу медиків і лікуються вдома, серед поранених вагітна жінка і дев'ять дітей.