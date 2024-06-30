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Кількість поранених у Вільнянську зросла до 36 осіб

Запоріжжя, Неділя 30 червня 2024 10:35
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Кількість поранених у Вільнянську зросла до 36 осіб Фото: кількість поранених у Вільнянську зросла до 36 осіб (facebook.com/vkgunpzp)
Автор: Наталія Гурковська

У Вільнянську Запорізької області через обстріл 29 червня поранення отримали 36 людей. Серед них - 9 дітей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Запорізької області, Telegram голови Запорізької ОВ Івана Федорова.

"Інформація станом на 09:30: внаслідок обстрілу Вільнянська 29 червня постраждали 43 особи, з них осіб 7 загинули (3 чоловіка, 1 жінка та 3 дітей). Травмовані 36 осіб, серед яких 9 дітей", - йдеться у повідомленні поліції.

Пошкоджені дві багатоповерхівки та 12 торгівельних приміщень, знищено вщент 7 автомобілів.

Що відомо про стан постраждалих

12 людей, поранених внаслідок удару росіян по Вільнянську, перебувають у лікарнях.

"Стан шістьох з них медики оцінюють як важкий. У госпіталізованих осколкові поранення, контузії, переломи, травматичні ампутації. Загальна кількість постраждалих зросла до 36", - розповів голова ОВА Іван Федоров.

До лікарів, за його даними, самостійно звернулися ще кілька людей. Більшість отримали допомогу медиків і лікуються вдома, серед поранених вагітна жінка і дев'ять дітей.

Обстріл Вільнянська

29 червня російські втікали Вільнянською Запорізької області.

Відразу стало відомо про постраждалих та поранених. На обстріл Вільнянська відреагував президент Володимир Зеленський.

За останніми даними повідомлялося про 7 загиблих та 31 пораненого через атаку РФ на Вільнянськ.

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