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Окупанти за тиждень скинули на Україну понад 800 керованих авіабомб, - Зеленський

Київ, Неділя 30 червня 2024 12:50
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Окупанти за тиждень скинули на Україну понад 800 керованих авіабомб, - Зеленський Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Росія за тиждень застосувала проти України понад 800 керованих авіаційних бомб. Україна потребує додаткових засобів протиповітряної оборони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента України Володимира Зеленського у Telegram.

"Лише за цей тиждень Росія застосувала проти України понад 800 керованих авіаційних бомб. Проти наших міст і громад, проти наших людей, проти всього, що забезпечує нормальність життя", - зазначив Зеленський.

Глава держави наголосив, що Україна потребує необхідних сил і засобів, щоб знищувати носії цих бомб, зокрема російську бойову авіацію там, де вона є.

"Чіткі рішення, які допоможуть захистити наших людей. Завдання ударів на великі відстані й сучасна протиповітряна оборона - це основа для зупинення щоденного російського терору. Дякую всім партнерам, які це розуміють", - додав глава держави.

Обстріли України

Російські окупанти за останній тиждень декілька разів атакували Одеську область. Зокрема, сьогодні, 30 червня, загарбники вдарили по Одеській області балістичною ракетою. Ймовірно, це був "Іскандер-М", який випустили з окупованого Криму.

Також вчора росіяни обстріляли місто Вільнянськ Запорізької області. Внаслідок атаки семеро осіб загинули та 38 осіб постраждали.

Крім того, окупанти завдали ракетного удару по Дніпру, внаслідок чого було частково зруйновано багатоповерхівку.

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