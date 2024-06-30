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Оккупанты за неделю сбросили на Украину более 800 управляемых авиабомб, - Зеленский

Киев, Воскресенье 30 июня 2024 12:50
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Оккупанты за неделю сбросили на Украину более 800 управляемых авиабомб, - Зеленский Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Россия за неделю применила против Украины более 800 управляемых авиационных бомб. Украина нуждается в дополнительных средствах противовоздушной обороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского в Telegram.

"Только за эту неделю Россия применила против Украины более 800 управляемых авиационных бомб. Против наших городов и общин, против наших людей, против всего, что обеспечивает нормальность жизни", - отметил Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что Украина нуждается в необходимых силах и средствах, чтобы уничтожать носители этих бомб, в том числе российскую боевую авиацию там, где она есть.

"Четкие решения, которые помогут защитить наших людей. Задача ударов на большие расстояния и современная противовоздушная оборона - это основа для остановки ежедневного российского террора. Спасибо всем понимающим партнерам", - добавил глава государства.

Обстрелы Украины

Российские оккупанты за последнюю неделю несколько раз атаковали Одесскую область. В частности, сегодня, 30 июня, захватчики ударили по Одесской области баллистической ракетой. Вероятно, это был "Искандер-М", выпущенный из оккупированного Крыма.

Также вчера россияне обстреляли город Вольнянск Запорожской области. В результате атаки семь человек погибли и 38 человек пострадали.

Кроме того, оккупанты нанесли ракетный удар по Днепру, в результате чего была частично разрушена многоэтажка.

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