UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Росія тікає з Херсону. Окупанти вивозять майно та документи, - Хлань

Фото: російські військові (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Російські окупанти продовжують тікати з Херсона. Почали вивозити майно та документи з міста.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку депутата Херсонської обласної ради Сергія Хланя.

"Окупанти з міста Херсона вивозять свій форпост "досягнення" - майно, документи банку і паспортного столу", - заявив Хлань.

Депутат облради додав, що до понеділка тимчасово окуповане місто покинуть російські торгові мережі.

"Людям кажуть, що то тимчасово - приходьте через декілька тижнів. Прийдемо, в українське", - відзначив Хлань.

Нагадаємо, РБК-Україна розкривало усі подробиці ситуації, яка розгорнулась навколо тимчасового окупованого Херсона. Нещодавно командувач окупаційних військ Росії Суровікін Сергій заявив про "найскладніші рішення" щодо міста.

Тим часом окупанти, як стверджує ISW намагаються створити інформаційні умови для того, щоб підірвати греблю Каховської ГЕС та звинуватити в цьому Україну.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяХерсон