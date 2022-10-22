Россия убегает из Херсона. Оккупанты вывозят имущество и документы, - Хлань

Российские оккупанты продолжают бежать из Херсона. Начали вывозить имущество и документы из города.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу депутата Херсонского областного совета Сергея Хланя.

"Людям говорят, что это временно - приходите через несколько недель. Придем, в украинское", - отметил Хлань.

Депутат облсовета добавил, что до понедельника временно оккупированный город покинут российские торговые сети.

"Оккупанты из города Херсона вывозят свой форпост "достижения" - имущество, документы банка и паспортного стола", - заявил Хлань.

Напомним, РБК-Украина раскрывало все подробности ситуации, развернувшейся вокруг временного оккупированного Херсона. Недавно командующий оккупационными войсками России Суровикин Сергей заявил о "самых сложных решениях" касаемо города.

Между тем оккупанты, как утверждает ISW, пытаются создать информационные условия для того, чтобы взорвать дамбу Каховской ГЭС и обвинить в этом Украину.

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