Росія терміново перекинула на фронт новосформовану армію, - британська розвідка

Росія терміново перекинула на Луганський фронт новосформовану 25-ту армію. Вона була змушена це зробити через брак резервів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії у Twitter .

Як зазначається у зведенні, частини нової 25-ї російської загальновійськової армії, швидше за все, перекинуто в Україну. Ймовірно, формування спрямоване на Луганську область на північному сході країни.

За даними британської розвідки, зовсім недавно, у серпні 2023 року, в оголошеннях про набір військовослужбовців до 25-ї армії стверджувалося, що вона буде розгорнута в Україні тільки з грудня 2023 року.

Цілком імовірно, що підрозділи були терміново введені в бій частково тому, що Росія продовжує боротися із надмірно розтягнутими силами на фронті, а Україна продовжує контрнаступ на трьох різних напрямках, йдеться у повідомленні.

"Проте існує також реальна ймовірність того, що Росія спробує використати частини 25 армії для відновлення незадіяних резервних сил на театрі військових дій, щоб надати командирам більшу оперативну гнучкість", - зазначають у Міноборони Британії.

Російська армія

Зазначимо, за даними британської розвідки, у російській армії спостерігається високий рівень відмов воювати через відсутність підготовки та мотивації. Дезертирів замінюють чистою масою мобілізованих.

Як заявив начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов, професійна армія Росії закінчилася ще минулої осені.

Раніше британська розвідка повідомляла, що Росія розширює свої військові структури перед реаліями воєнного часу створює ще одне нове формування - 18-ту загальновійськову армію. Формування, ймовірно, буде об'єднанням та посиленням інших частин, які нині діють у Херсонській області.