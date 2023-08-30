ua en ru
Ср, 30 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Британська розвідка пояснила високий рівень дезертирства в російській армії

Україна, Середа 30 серпня 2023 09:01
UA EN RU
Британська розвідка пояснила високий рівень дезертирства в російській армії Фото: мешканців Росії женуть на фронт (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

У російській армії спостерігається високий рівень відмов воювати через відсутність підготовки та мотивації. Дезертирів замінюють чистою масою мобілізованих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії у Twitter.

Як зазначається у зведенні, 25 серпня військовий суд засудив двох російських солдатів до позбавлення волі на строк не менше двох років колонії за відмову підкоритися наказу повернутися на фронт в Україні. Видання "Медіазона" повідомило, що Росія засуджує близько 100 солдатів на тиждень за відмову воювати.

"Якщо ця тенденція збережеться, щороку буде винесено близько 5200 обвинувальних вироків за відмову воювати", - йдеться у повідомленні.

За даними британської розвідки, високий рівень обвинувальних вироків свідчить про низький моральний стан у російській армії та небажання деяких воювати. Відмова воювати, мабуть, відображає нестачу підготовки, мотивації та ситуації високого стресу, з якими російські війська стикаються на всій лінії українського фронту.

Хоча деякі солдати відмовилися воювати, а рівень виснаження армії залишається високим, Росія, швидше за все, компенсує їхні втрати, відправивши на передову масу погано навчених солдатів. "Після часткової мобілізації у вересні 2022 року Росія адаптувала свій підхід до ведення війни, використовуючи чисту масу для наступальних та оборонних операцій", - зазначають у Міноборони Британії.

Нова мобілізація

Нагадаємо, керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов заявив, що у Москві розглядають можливість додаткової мобілізації 450 тисяч осіб для відправки на війну проти України.

Наразі жителів Росії заманюють на війну з Україною високими зарплатами. Зарплата та додаткові пільги стануть сильним стимулом для людей, особливо із бідних регіонів Росії. Проте, за даними британської розвідки, Росія, як і раніше, навряд чи досягне поставленої мети щодо набору добровольців до лав армії.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Війна Росії проти України
NEWS
РФ запустила по Україні понад 40 ракет і дронів: скільки цілей збили
РФ запустила по Україні понад 40 ракет і дронів: скільки цілей збили
DAILY
Крила та очі ЗСУ. Як Україна розпочала випуск дронів і що заважало зробити це раніше
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Крила та очі ЗСУ. Як Україна розпочала випуск дронів і що заважало зробити це раніше