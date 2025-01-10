Росія та Україна наразі не готові до переговорів, - Кірбі

За його словами, запровадження санкцій проти РФ не робилося з розрахунком того, що "стане розмінною монетою, яку можна забрати зі столу, коли Україна захоче сісти за цей стіл переговорів".

"Наразі немає очікувань, що будь-яка зі сторін готова до переговорів", - констатував він.

Кібрі підкреслив і те, що рішення про введення додаткових санкцій ґрунтувалося на прогнозах для зовнішнього та внутрішнього ринків в енергетичному секторі.

При цьому радник Білого дому підтвердив, що раніше масштабні санкції в цій сфері відкладалися для того, щоб утримати підвищення цін на енергоносії в США.