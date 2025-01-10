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США ввели санкції проти голови "Росатома"

П'ятниця 10 січня 2025 21:22
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США ввели санкції проти голови "Росатома" Фото: голова "Росатома" Олексій Ліхачов (росЗМІ)
Автор: Тетяна Степанова

Державний департамент США ввів санкції проти генерального директора російської державної енергетичної компанії "Росатом" Олексія Ліхачова. Під обмеження потрапили також члени правління компанії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Держдепу США.

У Держдепі зазначили, що це вже одинадцятий пакет санкцій щодо Росії, пов’язаних саме з "Росатомом".

Високопосадовці "Росатома" раніше публічно заявили, що підприємства компанії розробляють системи озброєння, в тому числі для використання у війні Росії проти України.

Дочірні підприємства "Росатома" забезпечили російську оборонну промисловість озброєнням, компонентами та передовими технологіями військового призначення для подальшої війни Росії проти України.

США звинувачують посадовців "Росатома" у роботі у сфері ядерної зброї та оборонному секторі Росії, експорті будівництві атомних електростанцій, а також зловмисній діяльності, включаючи окупацію Запорізької атомної електростанції в Україні.

Зазначається, що під санкціями США вже майже 70 дочірніх та пов’язаних із "Росатомом" компаній, зареєстрованих у Сполучених Штатах.

Санкції проти Росії

Нагадаємо, сьогодні 10 січня, США запровадили санкції проти понад 30 російських нафтосервісних компаній. Водночас обмеження торкнулися й сербської компанії, яка пов’язана з "Газпром нефть".

Британія також ввела санкції проти російських компаній "Газпром нефть" і "Сургутнефтегаз". Обмеження вдарять по доходах Росії від продажу нафти.

Як повідомило Reuters, нові санкції США проти російських нафтових компаній є наймасштабнішими обмеженнями проти енергетичного сектора країни-агресора. Росія може втрачати мільярди доларів на місяць.

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