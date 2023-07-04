Росія та Саудівська Аравія намагаються підняти ціни на нафту, зменшивши поставки, - ЗМІ

Саудівська Аравія та Росія, які вважаються одними з найбільших нафтовиробників, скорочують поставки, намагаючись підняти ціни на пальне в світі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AP .

Саудівська Аравія на останній зустрічі коаліції виробників та експортерів нафти ОПЕК+ оголосила про значне скорочення видобутку. Міністерство енергетики Королівства повідомило, що продовжить до серпня скорочення на 1 мільйон барелів на день.

Тим часом віце-прем'єр-міністр Росії Олександр Новак заявив, що його країна в серпні скоротить видобуток додатково на 500 000 барелів на день.

За оцінками Міжнародного енергетичного агентства, приблизний експортний дохід Російської Федерації у травні 2023 впав на 1,4 млрд доларів і складає 13,3 млрд, що на 36% менше, ніж рік тому.

Ситуація з видобутком нафти

Країни ОПЕК+ під час зустрічі у Відні домовилися знизити рівень видобутку нафти приблизно на 1,5 млн барелів на добу. Це - не враховуючи добровільних зобов'язань щодо скорочення, що беруть на себе окремі держави. Таке рішення викликано бажанням зупинити зниження цін на нафту на світовому ринку.

У грудні 2022 року Європейський Союз запровадив ембарго на імпорт морської нафти з території РФ. Також країни "Великої сімки" та Австралія запровадили цінову стелю на рівні 60 доларів за барель для російської нафти.

За даними Wall Street Journal, Саудівська Аравія незадоволена діями РФ у сфері видобутку нафти, і дорікає Москві недотримання взятих на себе в рамках ОПЕК+ зобов'язань. В травні у ЗМІ писали про те, що морський експерт нафти з РФ зростав шостий тиждень поспіль, незважаючи на заяви Москви про скорочення видобутку.