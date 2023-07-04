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Россия и Саудовская Аравия пытаются поднять цены на нефть, снизив поставки, - СМИ

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Вторник 04 июля 2023 05:45
Россия и Саудовская Аравия пытаются поднять цены на нефть, снизив поставки, - СМИ Фото: Саудовская Аравия и Россия сокращают добычу нефти, чтобы поднять цены (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Саудовская Аравия и Россия, считающиеся одними из крупнейших нефтепроизводителей, сокращают поставки, пытаясь поднять цены на топливо в мире.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AP.

Саудовская Аравия на последней встрече коалиции производителей и экспортеров нефти ОПЕК+ объявила о значительном сокращении добычи. Министерство энергетики Королевства сообщило, что продолжит до августа сокращение на 1 миллион баррелей в день.

Между тем, вице-премьер-министр России Александр Новак заявил, что его страна в августе сократит добычу дополнительно на 500 000 баррелей в день.

По оценкам Международного энергетического агентства, приблизительный экспортный доход Российской Федерации в мае 2023 года упал на 1,4 млрд долларов и составляет 13,3 млрд, что на 36% меньше, чем год назад.

Ситуация с добычей нефти

Страны ОПЕК+ во время встречи в Вене договорились снизить уровень добычи нефти примерно на 1,5 млн баррелей в сутки. Это – не учитывая добровольных обязательств по сокращению, которые берут на себя отдельные государства. Такое решение вызвано желанием остановить понижение цен на нефть на мировом рынке.

В декабре 2022 г. Европейский Союз ввел эмбарго на импорт морской нефти с территории РФ. Также страны "Большой семерки" и Австралия ввели ценовой потолок на уровне 60 долларов за баррель для российской нефти.

По данным Wall Street Journal, Саудовская Аравия недовольна действиями РФ в сфере добычи нефти, и упрекает Москву в несоблюдении взятых на себя в рамках ОПЕК+ обязательств. В мае в СМИ писали о том, что морской эксперт нефти из РФ рос шестую неделю подряд, несмотря на заявления Москвы о сокращении добычи.

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