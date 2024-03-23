Росія та Китай наклали вето на резолюцію США щодо припинення вогню в Газі

У п'ятницю, 22 березня, Рада Безпеки ООН не схвалила проєкт резолюції США щодо припинення вогню в Газі у зв'язку із накладенням на неї вето Росією та Китаєм.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian .

Хоча одинадцять членів Ради підтримали резолюцію, Росія, Китай і Алжир виступили проти, а Гаяна утрималася. Як постійні члени Ради, голоси Росії та Китаю зарахувалися як право вето. США назвали цю ситуацію "тупиковою".

Водночас в Ізраїлі прем’єр-міністр Біньямін Нетаньяху наполягає, що ізраїльські війська продовжать новий наступ на місто Рафах, яке було останнім притулком для понад мільйона переселенців. Він сказав, що Ізраїль "зробить це сам", якщо це буде необхідно.

"Щоб врятувати життя мирних палестинських цивільних, цього недостатньо", - сказав Російський представник Василь Небензя та додав: - Будь-який член ради, який проголосує за резолюцію, покриє себе ганьбою".

Після голосування посол США Лінда Томас-Грінфілд заявила, що Росія та Китай виступили проти резолюції через власні політичні мотиви та бажання підтримати ХАМАС.