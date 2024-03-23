Россия и Китай наложили вето на резолюцию США по прекращению огня в Газе
В пятницу, 22 марта, Совет Безопасности ООН не одобрил проект резолюции США по прекращению огня в Газе в связи с наложением на нее вето Россией и Китаем.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .
Хотя одиннадцать членов Совета поддержали резолюцию, Россия, Китай и Алжир выступили против, а Гайана воздержалась. Как постоянные члены Совета голоса России и Китая засчитались как право вето. США назвали эту ситуацию "тупиковой".
В то же время в Израиле премьер-министр Биньямин Нетаньяху настаивает, что израильские войска продолжат новое наступление на город Рафах, который был последним убежищем для более чем миллиона переселенцев. Он сказал, что Израиль "сделает это сам", если это будет необходимо.
"Чтобы спасти жизнь мирных палестинских гражданских, этого недостаточно", - сказал Российский представитель Василий Небензя и добавил: - Любой член совета, проголосующий за резолюцию, покроет себя позором.
После голосования посол США Линда Томас-Гринфилд заявила, что Россия и Китай выступили против резолюции из-за своих политических мотивов и желания поддержать ХАМАС.
Война Израиля с ХАМАС и ситуация в секторе Газа
Представители группировки ХАМАС атаковали Израиль из Сектора Газа 7 октября 2023 года, после чего Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала наземную военную операцию в Секторе Газа, которая продолжается до сих пор. Премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху отметил основную цель операции как полное уничтожение ХАМАСа и освобождение заложников.
Кроме того, он заявил, что полная победа Израиля в Газе уже близка и пообещал уничтожить движение боевиков , заявив, что у Израиля нет другой альтернативы, кроме крушения ХАМАС.
Также Нетаньяху отверг новое соглашение о перемирии от ХАМАС . В Офисе главы израильского правительства отметили, что обнародованное предложение перемирия в Секторе Газа основывается на "нереалистических требованиях".
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