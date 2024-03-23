Россия и Китай наложили вето на резолюцию США по прекращению огня в Газе

В пятницу, 22 марта, Совет Безопасности ООН не одобрил проект резолюции США по прекращению огня в Газе в связи с наложением на нее вето Россией и Китаем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

Хотя одиннадцать членов Совета поддержали резолюцию, Россия, Китай и Алжир выступили против, а Гайана воздержалась. Как постоянные члены Совета голоса России и Китая засчитались как право вето. США назвали эту ситуацию "тупиковой".

В то же время в Израиле премьер-министр Биньямин Нетаньяху настаивает, что израильские войска продолжат новое наступление на город Рафах, который был последним убежищем для более чем миллиона переселенцев. Он сказал, что Израиль "сделает это сам", если это будет необходимо.

"Чтобы спасти жизнь мирных палестинских гражданских, этого недостаточно", - сказал Российский представитель Василий Небензя и добавил: - Любой член совета, проголосующий за резолюцию, покроет себя позором.

После голосования посол США Линда Томас-Гринфилд заявила, что Россия и Китай выступили против резолюции из-за своих политических мотивов и желания поддержать ХАМАС.