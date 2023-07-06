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Росія та Китай хотіли завадити виступу Кислиці на засіданні Ради безпеки ООН щодо Ірану

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Нью Йорк, Четвер 06 липня 2023 19:34
Росія та Китай хотіли завадити виступу Кислиці на засіданні Ради безпеки ООН щодо Ірану Фото: Росія та Китай хотіли завадити виступу Кислиці на засіданні Ради Безпеки ООН щодо Ірану (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Постійні представники Росії та Китаю виступили проти участі України у засіданні Ради безпеки ООН щодо Ірану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постійного представника України в ООН Сергія Кислицю у Twitter.

"Черговий постріл собі в ногу посланника Путіна (російського диктатора Володимира Путіна - ред.) у Раді безпеки (йдеться про постпреда РФ в ООН Василя Небензю - ред.): він намагався не допустити виступ постпреда України на засіданні з нерозповсюдження та ядерної програми Ірану", - написав Кислиця.

Він додав, що 12 членів Ради безпеки підтримали запит України щодо допуску до засідання, два - виступили проти (Китай та Росія) і ще один - утримався.

Росія в Раді безпеки ООН

Нагадаємо, Небензя відомий своїми скандальними заявами на засіданнях Ради безпеки ООН. Зокрема, він звинуватив у жертвах серед мирних українців під час ракетних ударів РФ роботу систем протиповітряної оборони.

Також дипломат країни-агресора переривав хвилину мовчання на вшанування загиблих на війні з окупантами українців.

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