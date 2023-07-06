Россия и Китай хотели помешать выступлению Кислицы на заседании Совбеза ООН по Ирану

Постоянные представители России и Китая выступили против участия Украины в заседании Совета безопасности ООН по Ирану.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постоянного представителя Украины в ООН Сергея Кислицу в Twitter.

"Очередной выстрел себе в ногу посланника Путина (российского диктатора Владимира Путина - ред.) в Совбезе (речь о постпреде РФ в ООН Василие Небензе - ред.): он пытался не допустить выступление постпреда Украины на заседании по нераспространению и ядерной программе Ирана", - написал Кислица.

Черговий вистріл собі в ногу посланця путіна в Радбезі: він намагався не допустити виступ Постпреда України на засіданні щодо нерозповсюдження і ядерної програми Ірану. 12 членів Радбезу підтримали запит України. Два проти. Один утримався. Слідкуємо наживо https://t.co/bLiIUcC8js pic.twitter.com/L8oEASGRJp — Sergiy Kyslytsya (@SergiyKyslytsya) July 6, 2023

Он добавил, что 12 членов Совбеза поддержали запрос Украины о допуске к заседанию, два - выступили против (Китай и Россия) и еще один - воздержался.

Россия в Совбезе ООН

Напомним, Небензя известен своими скандальными заявлениями на заседаниях Совбеза ООН. В частности, он обвинил в жертвах среди мирных украинцев во время ракетных ударов РФ работу систем противовоздушной обороны.

Также дипломат страны-агрессора прерывал минуту молчания в честь погибших на войне с оккупантами украинцев.