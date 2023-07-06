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Россия и Китай хотели помешать выступлению Кислицы на заседании Совбеза ООН по Ирану

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Нью-Йорк, Четверг 06 июля 2023 19:34
Россия и Китай хотели помешать выступлению Кислицы на заседании Совбеза ООН по Ирану Фото: Россия и Китай хотели помешать выступлению Кислицы на заседании Совбеза ООН по Ирану (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Постоянные представители России и Китая выступили против участия Украины в заседании Совета безопасности ООН по Ирану.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постоянного представителя Украины в ООН Сергея Кислицу в Twitter.

"Очередной выстрел себе в ногу посланника Путина (российского диктатора Владимира Путина - ред.) в Совбезе (речь о постпреде РФ в ООН Василие Небензе - ред.): он пытался не допустить выступление постпреда Украины на заседании по нераспространению и ядерной программе Ирана", - написал Кислица.

Он добавил, что 12 членов Совбеза поддержали запрос Украины о допуске к заседанию, два - выступили против (Китай и Россия) и еще один - воздержался.

Россия в Совбезе ООН

Напомним, Небензя известен своими скандальными заявлениями на заседаниях Совбеза ООН. В частности, он обвинил в жертвах среди мирных украинцев во время ракетных ударов РФ работу систем противовоздушной обороны.

Также дипломат страны-агрессора прерывал минуту молчания в честь погибших на войне с оккупантами украинцев.

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