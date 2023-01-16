UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Росія та Іран планують створити спільну криптовалюту на золоті

Фото: Росія та Іран планують створити спільну криптовалюту на золоті (IR)
Автор: Наталія Гурковська

Іран та Росія планують створити токен Перського регіону, який працюватиме у зовнішньоторговельних розрахунках замість долара, рубля та іранського ріалу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Ведомости.

За словами виконавчого директора Російської асоціації криптоіндустрії та блокчейну Олександра Бражнікова, токен буде забезпечений золотом, тобто за своїм типом буде стейблкойном.

Передбачається, що токен може запрацювати в особливій економічній зоні в Астрахані, де прийматимуть вантажоперевезення з Ірану.

При цьому, як уточнив член комітету Думи РФ з інформполітики, інформаційних технологій та зв'язку Антон Ткачов, на державному рівні питання активно обговорюватиметься, коли Росія повністю відрегулює криптовалюти.

За даними видання, інформацію про створення токена вже підтвердили у Держдумі РФ.

Як повідомлялось, 15 січня, член парламентської комісії з національної безпеки та зовнішньої політики Ірану Шахріяр Хейдарі вперше заявив, що Іран купує винищувачі Су-35 в Росії.

До цього наприкінці грудня західна розвідка повідомляла, що Росія збирається передати Ірану 24 винищувачі Су-35 в обмін на "дрони-камікадзе".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяІран