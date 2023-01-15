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Іран вперше підтвердив покупку російських винищувачів Су-35

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Іран, Неділя 15 січня 2023 20:06
Іран вперше підтвердив покупку російських винищувачів Су-35 Фото: Іран вперше підтвердив покупку російських винищувачів Су-35 (commons wikimedia.org User Rulexip)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні,15 січня, член парламентської комісії з національної безпеки та зовнішньої політики Ірану Шахріяр Хейдарі вперше заявив, що Іран купує винищувачі Су-35 в Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Tasnim news.

Хейдарі заявив, що літаки будуть доставлені до країни вже на початку нового року за іранським календарем, тобто після 21 березня. Крім винищувачів Іран також анонсував купівлю гелікоптерів, ракет та систем протиповітряної оборони. Проте кількість придбаної техніки чиновник не назвав.

За даними ЗМІ, спочатку російські літаки призначалися для Єгипту, контракт на їхнє постачання Москва і Каїр підписали ще на початку 2019 року. Сума операції на той момент оцінювалася в $2 млрд. Проте потім Єгипет відмовився від літаків, ймовірно, через загрозу санкцій від США.

Нагадаємо, наприкінці грудня західна розвідка повідомляла, що Росія збирається передати Ірану 24 винищувачі Су-35 в обмін на "дрони-камікадзе".

Як повідомлялося раніше, Іран хоче збільшити постачання передових озброєнь Росії.

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