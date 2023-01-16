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Россия и Иран планируют создать общую криптовалюту на золоте

Фото: Россия и Иран планируют создать общую криптовалюту на золоте (IR)
Автор: Наталия Гурковская

Иран и Россия планируют создать токен Персидского региона, который будет работать во внешнеторговых расчетах вместо доллара, рубля и иранского риала.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Ведомости.

По словам исполнительного директора Российской ассоциации криптоиндустрии и блокчейна Александра Бражникова, токен будет обеспечен золотом, т. е. по своему типу будет стейблкойном. Предполагается, что токен может заработать в особой экономической зоне в Астрахани, где будут принимать грузоперевозки из Ирана.

При этом, как уточнил член комитета Думы РФ по информполитике, информационным технологиям и связи Антон Ткачев, на государственном уровне вопрос будет активно обсуждаться, когда Россия полностью отрегулирует криптовалюты.

По данным издания, информацию о создании токена уже подтвердили в Госдуме РФ.

Как сообщалось, 15 января, член парламентской комиссии по национальной безопасности и внешней политике Ирана Шахрияр Хейдари впервые заявил, что Иран покупает истребители Су-35 в России.

До этого, в конце декабря западная разведка сообщала, что Россия собирается передать Ирану 24 истребителя Су-35 в обмен на "дроны-камикадзе".

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