Росія та Іран планують створити спільну криптовалюту на золоті

Іран та Росія планують створити токен Перського регіону, який працюватиме у зовнішньоторговельних розрахунках замість долара, рубля та іранського ріалу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Ведомости .

За словами виконавчого директора Російської асоціації криптоіндустрії та блокчейну Олександра Бражнікова, токен буде забезпечений золотом, тобто за своїм типом буде стейблкойном.

Передбачається, що токен може запрацювати в особливій економічній зоні в Астрахані, де прийматимуть вантажоперевезення з Ірану.

При цьому, як уточнив член комітету Думи РФ з інформполітики, інформаційних технологій та зв'язку Антон Ткачов, на державному рівні питання активно обговорюватиметься, коли Росія повністю відрегулює криптовалюти.

За даними видання, інформацію про створення токена вже підтвердили у Держдумі РФ.