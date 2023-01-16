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Росія та Іран планують створити спільну криптовалюту на золоті

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Іран, Понеділок 16 січня 2023 09:48
Росія та Іран планують створити спільну криптовалюту на золоті Фото: Росія та Іран планують створити спільну криптовалюту на золоті (IR)
Автор: Наталія Гурковська

Іран та Росія планують створити токен Перського регіону, який працюватиме у зовнішньоторговельних розрахунках замість долара, рубля та іранського ріалу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Ведомости.

За словами виконавчого директора Російської асоціації криптоіндустрії та блокчейну Олександра Бражнікова, токен буде забезпечений золотом, тобто за своїм типом буде стейблкойном.

Передбачається, що токен може запрацювати в особливій економічній зоні в Астрахані, де прийматимуть вантажоперевезення з Ірану.

При цьому, як уточнив член комітету Думи РФ з інформполітики, інформаційних технологій та зв'язку Антон Ткачов, на державному рівні питання активно обговорюватиметься, коли Росія повністю відрегулює криптовалюти.

За даними видання, інформацію про створення токена вже підтвердили у Держдумі РФ.

Як повідомлялось, 15 січня, член парламентської комісії з національної безпеки та зовнішньої політики Ірану Шахріяр Хейдарі вперше заявив, що Іран купує винищувачі Су-35 в Росії.

До цього наприкінці грудня західна розвідка повідомляла, що Росія збирається передати Ірану 24 винищувачі Су-35 в обмін на "дрони-камікадзе".

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