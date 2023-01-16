Россия и Иран планируют создать общую криптовалюту на золоте

Иран и Россия планируют создать токен Персидского региона, который будет работать во внешнеторговых расчетах вместо доллара, рубля и иранского риала.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Ведомости .

По словам исполнительного директора Российской ассоциации криптоиндустрии и блокчейна Александра Бражникова, токен будет обеспечен золотом, т. е. по своему типу будет стейблкойном. Предполагается, что токен может заработать в особой экономической зоне в Астрахани, где будут принимать грузоперевозки из Ирана.

При этом, как уточнил член комитета Думы РФ по информполитике, информационным технологиям и связи Антон Ткачев, на государственном уровне вопрос будет активно обсуждаться, когда Россия полностью отрегулирует криптовалюты.

По данным издания, информацию о создании токена уже подтвердили в Госдуме РФ.