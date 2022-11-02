Росія та Білорусь задумали нові навчання у 2023 році

Білорусь та Росія зустрілись для того, щоб обговорити проведення військових навчань наступного року - "Щит союзу-2023".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на білоруське інформагентство Белта.
"Продовжується вдосконалення об'єднаних військових систем. З цією метою наші органи військового управління проводять спільні заходи, обмінюються передовим досвідом, удосконалюють нормативну правову базу, проводять спільні тренування. Розпочато підготовку до проведення спільного оперативного навчання "Щит Союзу-2023", - сказав міністр оборони Білорусі Віктор Хренін під час засідання колегії Міноборони Білорусії та Російської Федерації в режимі відеоконференцзв'язку.
За його словами, головною метою цього засідання є насамперед уточнення порядку подальшої роботи щодо створення та зміцнення необхідного спільного військового потенціалу з метою протидії викликам та загрозам військового характеру, спрямованим проти союзної держави.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що Білорусь та Росія планують створити навчально-бойові центри спільної підготовки військовослужбовців збройних сил. Відповідний проект угоди в понеділок, 31 жовтня схвалив глава білоруського режиму Олександр Лукашенко.
Також раніше ми писали, що російські війська, ймовірно, перекинули до Білорусі гіперзвукові ракети "Кинджал". Але запаси цих снарядів дуже обмежені.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.