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Росія та Білорусь підписали протокол про забезпечення регіональної безпеки

Фото: Росія та Білорусь підписали протокол про забезпечення регіональної безпеки (kremlin.ru)
Автор: Сергій Пишкін

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу прибув до Мінська на переговори зі свої білоруським колегою Віктором Хреніним. Сторони підписали протокол про забезпечення регіональної безпеки.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на російське видання "Коммерсантъ".

Як стверджувала "Белта", Шойгу прилетів з візитом до Білорусі, аби обговорити питання двостороннього військового і військово-технічного співробітництва.

Пізніше ж сторони підписали протокол до угоди про спільне забезпечення регіональної безпеки у військовій сфері.

Зазначається, що голова Кремля Володимир Путін розпорядився прийняти пропозицію уряду Росії щодо підписання протоколу ще в серпні 2022 року. Тоді ж він наказав Міноборони розпочати переговори з білоруською стороною.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що заступник міністра оборони України Ганна Маляр відповіла, чи існує наразі загроза відкриття другого фронту з боку Білорусі.

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