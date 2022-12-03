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Россия и Беларусь подписали протокол об обеспечении региональной безопасности

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Суббота 03 декабря 2022 17:01
Россия и Беларусь подписали протокол об обеспечении региональной безопасности Фото: Россия и Беларусь подписали протокол об обеспечении региональной безопасности (kremlin.ru)
Автор: Сергей Пышкин

Министр обороны России Сергей Шойгу прибыл в Минск на переговоры со своим белорусским коллегой Виктором Хрениным. Стороны подписали протокол об обеспечении региональной безопасности.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на российское издание "Коммерсантъ".

Как утверждала "Белта", Шойгу прилетел с визитом в Беларусь, чтобы обсудить вопросы двустороннего военного и военно-технического сотрудничества.

Позже стороны подписали протокол к соглашению о совместном обеспечении региональной безопасности в военной сфере.

Отмечается, что глава Кремля Владимир Путин распорядился принять предложение правительства России о подписании протокола еще в августе 2022 года. Тогда он приказал Минобороны начать переговоры с белорусской стороной.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что заместитель министра обороны Украины Анна Маляр ответила, существует ли угроза открытия второго фронта со стороны Беларуси.

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