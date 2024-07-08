Росія свідомо ударила ракетою по дитячій лікарні "Охматдит" в Києві, - Зеленський

"Росія не може не знати, куди летять її ракети, і повинна сповна відповісти за всі свої злочини: проти людей, проти дітей, проти людяності загалом", - написав він.

Як зазначив Зеленський, дитяча лікарня "Охматдит" у Києві - одна з найважливіших не лише в Україні, а й у Європі "виключно дитяча лікарня", яка врятувала та повернула здоровʼя тисячам дітей.

"Зараз лікарня пошкоджена російським ударом, під завалами люди, точна кількість поранених і загиблих наразі невідома. Зараз усі допомагають розбирати завали: лікарі, звичайні люди", - додав президент.