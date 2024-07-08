UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Росія свідомо ударила ракетою по дитячій лікарні "Охматдит" в Києві, - Зеленський

Фото: Охматдит в Києві постраждав від свідомого удару росіян (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Під час ракетної атаки на Києві постраждала дитяча лікарня "Охматдит". Дуже важливо, щоб світ зараз не мовчав про це.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента Володимира Зеленського в Telegram.

"Росія не може не знати, куди летять її ракети, і повинна сповна відповісти за всі свої злочини: проти людей, проти дітей, проти людяності загалом", - написав він.

Як зазначив Зеленський, дитяча лікарня "Охматдит" у Києві  -  одна з найважливіших не лише в Україні, а й у Європі "виключно дитяча лікарня", яка врятувала та повернула здоровʼя тисячам дітей.

"Зараз лікарня пошкоджена російським ударом, під завалами люди, точна кількість поранених і загиблих наразі невідома. Зараз усі допомагають розбирати завали: лікарі, звичайні люди", - додав президент.

Нагадаємо, російські війська 8 липня завдали ракетного удару по Україні. Було використано 40 ракет різних типів. У Києві пошкоджено житлові будинки та дитячу лікарню Охматдит. Попередньо відомо про сімох загиблих.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ЗеленськийОхматдит