Россия сознательно ударила ракетой по детской больнице "Охматдет" в Киеве, - Зеленский

"Россия не может не знать, куда летят ее ракеты, и должна полностью ответить за все свои преступления: против людей, против детей, против человечности в целом", - написал он.

Как отметил Зеленский, детская больница "Охматдет" в Киеве - одна из важнейших не только в Украине, но и в Европе "исключительно детская больница", которая спасла и вернула здоровье тысячам детей.

"Сейчас больница повреждена российским ударом, под завалами люди, точное количество раненых и погибших пока неизвестно. Сейчас все помогают разбирать завалы: врачи, обычные люди", - добавил президент.