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Нові санкції США знову змогли призупинити перевезення російської нафти, - Bloomberg

Вівторок 27 лютого 2024 21:32
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Нові санкції США знову змогли призупинити перевезення російської нафти, - Bloomberg Архівне фото: Нові санкції США знову змогли призупинити перевезення російської нафти (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Два нафтові танкери припинили свої дії біля берегів Греції всього за кілька днів після того, як США запровадили нові санкції щодо 14 російських кораблів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Видання уточнює, що це є ще однією ознакою того, як посилення західних заходів підриває торгівлю нафтою в РФ.

Судячи з даних відстеження суден, зібраних агентством Bloomberg, NS Creation і "Залив Амурський" відмовилися від так званої перевалки нафтових вантажів, яку вони здійснювали в Лаконічній затоці, водному просторі на південь від Греції.

"Це не перший випадок, коли судна, що беруть участь у торгівлі російською нафтою, дивно маневрують незабаром після введення санкцій", - пише Bloomberg.

Раніше один танкер майже одразу ж розвернувся після того, як потрапив до санкційного списку на початку цього місяця, і майже всі ті, проти яких запровадили санкції наприкінці минулого року або на початку 2024 року.

Танкери пов'язані з РФ

NS Creation і "Залив Амурский" зустрілися всього за кілька годин до того, як Міністерство фінансів США оголосило про новий раунд санкцій, спрямованих на судна, що перевозять російську нафту.

Обидва належать російському "Совкомфлоту", але в списку казначейства фігурує тільки NS Creation. Раніше цього місяця "Залив Амурський" прийняв близько 730 000 барелів флагманської російської нафти марки "Юралс" у балтійському порту Приморськ.

Санкції проти нафтової галузі РФ

Минулого року країни "Групи семи", ЄС і Австралія запровадили стелю цін на російську нафту, що поставляється морем, на рівні 60 доларів за барель. З 5 лютого 2023 року аналогічні обмеження почали діяти на постачання нафтопродуктів із Росії.

Санкції країн Заходу призвели до того, що половина російського експорту нафти та нафтопродуктів у 2023 році пішла до Китаю, тоді як частка Індії зросла за два роки до 40%. Частка Європи в експорті нафти з Росії впала вдесятеро – приблизно до 4-5%.

Нещодавно Міністерство фінансів США запровадило санкції проти провідної російської танкерної групи "Совкомфлот". Рішення ухвалене для зменшення доходів Росії від продажу нафти, які вона може використати для підтримки вторгнення в Україну.

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