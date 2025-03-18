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Россия стянула войска к границе в Белгородской области: ВСУ дали отпор

Вторник 18 марта 2025 19:22
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Россия стянула войска к границе в Белгородской области: ВСУ дали отпор Иллюстративное фото: украинские защитники дали отпор оккупантам в районе границы (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Российских солдат перебросили к границе с Украиной в Белгородской области. Украинские защитники нивелировали угрозу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрея Коваленко в Telegram.

Он отметил, что Украина зафиксировала стягивание российских войск к границе в Белгородской области. Также там действовали вражеские диверсионно-разведывательные группы.

"Конечно, в таких случаях Силы обороны действуют и нивелируют угрозы для территории Украины. И так происходит в пограничных на разных участках фронта", - рассказал Коваленко.

Слухи о наступлении ВСУ

Напомним, сегодня, 18 марта, российские военкоры начали писать о том, что украинские защитники якобы прорвали границу и зашли на территорию Белгородской области.

После этого в сети появились слухи о том, что в Краснояружском районе Белгородской области якобы объявлена эвакуация.

Официальной информации о таком прорыве нет. При этом губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков жаловался на "сложную" обстановку на территории Белгородской области.

В свою очередь руководитель ЦПД Андрей Коваленко отмечал, что России выгодно нагнетать ситуацию перед переговорами президента США Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным.

Стоит заметить, что украинские защитники продолжают операцию в Курской области. Сегодня они отбили 12 атак врага.

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