Росія стягнула до Середземного моря дві військові флотилії

За повідомленням морського порталу, перша група складається з протичовнового корабля "Адмірал Левченко", танкера "Генерал Скобелєв", ролкерного судна "Спарта" та танкера-заправника "Академік Пашин".

Вони пройшли Гібралтарську протоку та прямували на схід. Під час проходження Ла-Маншу російські судна супроводжували одразу кілька кораблів Королівського флоту Великої Британії, зокрема есмінець HMS Duncan, фрегат HMS St Albans і патрульний корабель HMS Severn.

За даними видання, російська група прибула до Тартуса. Ролкер "Спарта" був помічений під час розвантаження в порту.

Супутникові знімки також показали, що біля причалу в Тартусі перебуває російський військовий корабель. Він міг бути пришвартований поруч із танкером "Генерал Скобелєв" для захисту з боку моря або для проведення дозаправлення.

Російські кораблі в порту Тартуса (фото: The Maritime Executive)

Інший російський конвой, за даними The Maritime Executive, також прямує до Тартуса. Його очолює великий десантний корабель "Олександр Шабалін" класу "Ропуча". Разом із ним рухаються вантажні судна "Анастасія" та "Юрій Аршеневський", які мають санкційний статус і, за даними видання, раніше використовувалися для перевезення військових вантажів.

10 вересня цей конвой помітили між Сицилією та Тунісом. Напередодні судна пройшли вздовж узбережжя Алжиру. За ними спостерігали з італійського військового літака ATR P-72A.

При цьому всі три судна вимкнули системи автоматичної ідентифікації AIS. Якщо конвой продовжить рух на схід, він має пройти район між Критом і Лівією, де раніше вже відбувалися атаки безпілотників.

Таким чином, Росія одночасно підтримує кілька морських груп у Середземному морі, використовуючи їх для переміщення військових вантажів. Частина цих суден прямує до Тартуса, який залишається важливим пунктом російської військово-морської логістики в регіоні, зауважують експерти порталу.