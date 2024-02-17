Росія створює реєстр землі на окупованій частині Запорізької області, - глава ОВА

"Загарбники вносять нашу землю у свій реєстр", - пояснив керівник Запорізької обласної військової адміністрації.

Він заявив, що російські терористи в області цинічно повідомляють, що законні власники можуть протягом місяця звернутися з правовстановлюючими документами.

"Росіяни грабують окуповані території вже по третьому колу: спочатку "віджали" майно і вивезли все цінне, потім "націоналізували" і дали покористуватися своїм, тепер "оформляють" і передадуть далі!", - додав Федоров.

Ситуація на окупованих територіях України

Раніше Федоров розповів, що росіяни на окупованій території України не видають людям ліків, а просто відправляють їх помирати додому.

Також окупанти на захоплених територіях України змушують так званих "чиновників" вступати до лав прокремлівської політичної партії "Єдина Росія".

Російські війська продовжують скоювати злочини в окупованому Токмаку (Запорізька область). Вони заселяються в багатоповерхові будинки, де вже живуть цивільні люди.

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