RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Россия создает реестр земли на оккупированной части Запорожской области, - глава ОВА

Фото: россияне создали реестр земли (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Российские террористы выводят грабеж на новый уровень. На оккупированных территориях Запорожской области людям заявляют, что в течение месяца им необходимо обратиться за новыми документами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Запорожской ОВА Ивана Федорова.

"Захватчики вносят нашу землю в свой реестр", - пояснил руководитель Запорожской областной военной администрации.

Он заявил, что российские террористы в области цинично сообщают, что законные владельцы могут в течение месяца обратиться с правоустанавливающими документами.

"Россияне грабят оккупированные территории уже по третьему кругу: сначала "отжали" имущество и вывезли все ценное, потом "национализировали" и дали попользоваться своим, теперь "оформляют" и передадут дальше!", - добавил Федоров.

Ситуация на оккупированных территориях Украины

Ранее Федоров рассказал, что россияне на оккупированной территории Украины не выдают людям лекарства, а просто отправляют их умирать домой.

Также кафиры на захваченных территориях Украины заставляют так называемых "чиновников" вступать в ряды прокремлевской политической партии "Единая Россия".

Российские войска продолжают совершать преступления в оккупированном Токмаке (Запорожская область). Они заселяются в многоэтажные дома, где живут гражданские люди.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЗапорожьеокупантиВойна России против Украины