Россия создает реестр земли на оккупированной части Запорожской области, - глава ОВА

"Захватчики вносят нашу землю в свой реестр", - пояснил руководитель Запорожской областной военной администрации.

Он заявил, что российские террористы в области цинично сообщают, что законные владельцы могут в течение месяца обратиться с правоустанавливающими документами.

"Россияне грабят оккупированные территории уже по третьему кругу: сначала "отжали" имущество и вывезли все ценное, потом "национализировали" и дали попользоваться своим, теперь "оформляют" и передадут дальше!", - добавил Федоров.

Ситуация на оккупированных территориях Украины

Ранее Федоров рассказал, что россияне на оккупированной территории Украины не выдают людям лекарства, а просто отправляют их умирать домой.

Также кафиры на захваченных территориях Украины заставляют так называемых "чиновников" вступать в ряды прокремлевской политической партии "Единая Россия".

Российские войска продолжают совершать преступления в оккупированном Токмаке (Запорожская область). Они заселяются в многоэтажные дома, где живут гражданские люди.

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