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Росія створює нову авіагрупу для ударів по позиціях ЗСУ на фронті, - британська розвідка

Фото: Росія створить ударну авіагрупу (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Росія, швидше за все, створить нову елітну ударну авіагрупу під кодовою назвою "Шторм" для дій над Україною. Ескадрильї регулярних ВПС не впоралися із завданням.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії у Twitter.

Як зазначається у зведенні, підрозділ, ймовірно, складатиметься як мінімум з однієї ескадрильї винищувачів-бомбардувальників Су-24 та Су-34, а також ескадрильї ударних вертольотів.

За даними британської розвідки, комбінація типів літаків передбачає, що група відіграватиме основну роль у місіях із наземних атак. Згідно з повідомленнями російських ЗМІ, що заслуговують на довіру, МО РФ прагне залучити висококваліфікованих і цілеспрямованих пілотів, пропонуючи великі надбавки до заробітної плати і відкриваючи набір для відставних льотчиків.

"Створення авіагрупи показує, що, за оцінкою Росії, ескадрильї її регулярних ВПС серйозно провалили своє основне завдання щодо нанесення авіаударів по українським позиціям", - зазначають у Міноборони Британії.

Раніше британська розвідка повідомляла, що нездатність ППО перехопити безпілотники викликає тривогу у Кремлі.

Нагадаємо, президент Сполучених Штатів Джо Байден підтвердив, що постачання винищувачів F-16 Україні мають великі ризики для Москви.

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