Росія створює нову авіагрупу для ударів по позиціях ЗСУ на фронті, - британська розвідка

Як зазначається у зведенні, підрозділ, ймовірно, складатиметься як мінімум з однієї ескадрильї винищувачів-бомбардувальників Су-24 та Су-34, а також ескадрильї ударних вертольотів.

За даними британської розвідки, комбінація типів літаків передбачає, що група відіграватиме основну роль у місіях із наземних атак. Згідно з повідомленнями російських ЗМІ, що заслуговують на довіру, МО РФ прагне залучити висококваліфікованих і цілеспрямованих пілотів, пропонуючи великі надбавки до заробітної плати і відкриваючи набір для відставних льотчиків.

"Створення авіагрупи показує, що, за оцінкою Росії, ескадрильї її регулярних ВПС серйозно провалили своє основне завдання щодо нанесення авіаударів по українським позиціям", - зазначають у Міноборони Британії.

Раніше британська розвідка повідомляла, що нездатність ППО перехопити безпілотники викликає тривогу у Кремлі.