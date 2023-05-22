Россия создает новую авиагруппу для ударов по позициям ВСУ на фронте, - британская разведка

Как отмечается в сводке, подразделение, вероятно, будет состоять как минимум из одной эскадрильи истребителей-бомбардировщиков Су-24 и Су-34, а также эскадрильи ударных вертолетов.

По данным британской разведки, комбинация типов самолетов предполагает, что группа будет играть основную роль в миссиях по наземным атакам. Согласно заслуживающим доверия сообщениям российских СМИ, МО РФ стремится привлечь высококвалифицированных и целеустремленных пилотов, предлагая крупные надбавки к заработной плате и открывая набор для отставных летчиков.

"Создание авиагруппы показывает, что, по оценке России, эскадрильи ее регулярных ВВС серьезно провалили свою основную задачу по нанесению авиаударов по украинским позициям", - отмечают в Минобороны Британии.

Ранее британская разведка сообщала, что неспособность ПВО перехватить беспилотники вызывает тревогу в Кремле.