Байден висміяв заяву РФ про "колосальний ризик" від передачі F-16 Україні

Президент Сполучених Штатів Джо Байден висміяв росіян, які заявляли про "колосальний ризик" від того, що Вашингтон передасть Україні винищувачі F-16.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Білого дому .

Байдена запитали, що він думає про заяву росіян щодо того, що постачання F-16 Україні призведе до "колосальних ризиків", на що той відповів: "Для них".

Що передувало

Раніше заступник глави МЗС РФ Олександра Грушко заявляв, Захід нібито йде шляхом ескалації, дозволяючи постачання Україні винищувачів F-16.

Така заява послідувала після того, як Байден заявив на саміті G7, що Вашингтон підтримує програму підготовки українських пілотів на F-16.

"Йде рух так званими сходами ескалації. Ескалаційного сценарію дотримуються країни Заходу. Цей сценарій пов'язаний із колосальними ризиками для них самих", - заявив тоді представник МЗС РФ.

Винищувачі для України

Частина європейських країн заявили про готовність приєднатися до коаліції літаків для надання винищувачів Україні. Йдеться про Британію, Нідерланди, Данію, Португалію та інші.

Водночас Байден підтвердив, що згоден на старт навчання українських пілотів на винищувачах F-16, наголосивши, що про постачання поки не йдеться.

Прем'єр Канади Джастін Трюдо заявив, що Оттава також приєднається до тренувань українських пілотів на сучасних винищувачах.

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