ua ru
Нд, 21 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Байден висміяв заяву РФ про "колосальний ризик" від передачі F-16 Україні

Новость на русском →
Неділя 21 травня 2023 22:39
Байден висміяв заяву РФ про "колосальний ризик" від передачі F-16 Україні Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Президент Сполучених Штатів Джо Байден висміяв росіян, які заявляли про "колосальний ризик" від того, що Вашингтон передасть Україні винищувачі F-16.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Білого дому.

Байдена запитали, що він думає про заяву росіян щодо того, що постачання F-16 Україні призведе до "колосальних ризиків", на що той відповів: "Для них".

Що передувало

Раніше заступник глави МЗС РФ Олександра Грушко заявляв, Захід нібито йде шляхом ескалації, дозволяючи постачання Україні винищувачів F-16.

Така заява послідувала після того, як Байден заявив на саміті G7, що Вашингтон підтримує програму підготовки українських пілотів на F-16.

"Йде рух так званими сходами ескалації. Ескалаційного сценарію дотримуються країни Заходу. Цей сценарій пов'язаний із колосальними ризиками для них самих", - заявив тоді представник МЗС РФ.

Винищувачі для України

Частина європейських країн заявили про готовність приєднатися до коаліції літаків для надання винищувачів Україні. Йдеться про Британію, Нідерланди, Данію, Португалію та інші.

Водночас Байден підтвердив, що згоден на старт навчання українських пілотів на винищувачах F-16, наголосивши, що про постачання поки не йдеться.

Прем'єр Канади Джастін Трюдо заявив, що Оттава також приєднається до тренувань українських пілотів на сучасних винищувачах.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Сполучені Штати Америки Джозеф Байден Війна Росії проти України
NEWS
ЗСУ на позиціях. Що відбувається в Бахмуті та хто контролює місто
ЗСУ на позиціях. Що відбувається в Бахмуті та хто контролює місто
DAILY
Полювання на Patriot та зрив контрнаступу. Як Росія змінила цілі ракетних ударів
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Полювання на Patriot та зрив контрнаступу. Як Росія змінила цілі ракетних ударів