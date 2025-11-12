UA

Росія створила власні війська безпілотних систем

Фото: у Збройних силах Росії з’явилися війська безпілотних систем. (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

У Росії офіційно створили новий рід військ - безпілотні системи. Вже сформовано полки, підрозділи та визначено командування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ASTRA.

Заступник керівника нового роду військ, полковник Сергій Іштуганов розповів, що вже призначено начальника військ безпілотних систем, сформовано штатні полки та інші підрозділи.

"Нарощування бойового складу існуючих та створення нових частин військ БпС триває. До складу підрозділів призначаємо операторів, інженерів, техніків та інших фахівців із забезпечення", - заявив Іштуганов.

Проте варто зазначити, що він не уточнив, чи йдеться про переведення військовослужбовців з інших родів військ, чи про залучення нових.

Технологічна гонка

Зауважимо, що в Україні Рада схвалила створення Сил безпілотних систем ще у вересні 2024 року. І нині даний рід військ вже позитивно зарекомендував себе на фронті.

Варто зазначити й те, що це не вперше, коли росіяни копіюють те, що гарно спрацювало в Україні. Так цієї осені головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що Росія копіює українські дрони-перехоплювачі.

Крім того, цього літа агентство Reuters розповідало, що росіяни почали атаки використовуючи два нових види безпілотних літальних апаратів.

Ці дрони виготовлені з пінопласту та фанери. Один з них оснащений камерою і SIM-карткою українського мобільного оператора для передачі зображень російським військовим.

Пізніше в ЗМІ розповіли детальніше про дрон "Гербера", який росіяни називають "молодшою сестрою" Shahed.

