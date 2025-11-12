Росія створила власні війська безпілотних систем

Технологічна гонка

Зауважимо, що в Україні Рада схвалила створення Сил безпілотних систем ще у вересні 2024 року. І нині даний рід військ вже позитивно зарекомендував себе на фронті.

Варто зазначити й те, що це не вперше, коли росіяни копіюють те, що гарно спрацювало в Україні. Так цієї осені головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що Росія копіює українські дрони-перехоплювачі.

Крім того, цього літа агентство Reuters розповідало, що росіяни почали атаки використовуючи два нових види безпілотних літальних апаратів.

Ці дрони виготовлені з пінопласту та фанери. Один з них оснащений камерою і SIM-карткою українського мобільного оператора для передачі зображень російським військовим.

Пізніше в ЗМІ розповіли детальніше про дрон "Гербера", який росіяни називають "молодшою сестрою" Shahed.