RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Встреча Трампа и Путина Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине

Россия создала собственные войска беспилотных систем

Фото: в Вооруженных силах России появились войска беспилотных систем. (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

В России официально создали новый род войск - беспилотные системы. Уже сформированы полки, подразделения и определено командование.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ASTRA.

Заместитель руководителя нового рода войск, полковник Сергей Иштуганов рассказал, что уже назначен начальник войск беспилотных систем, сформированы штатные полки и другие подразделения.

"Наращивание боевого состава существующих и создание новых частей войск БпС продолжается. В состав подразделений назначаем операторов, инженеров, техников и других специалистов по обеспечению", - заявил Иштуганов.

Однако стоит отметить, что он не уточнил, идет ли речь о переводе военнослужащих из других родов войск, или о привлечении новых.

Технологическая гонка

Заметим, что в Украине Рада одобрила создание Сил беспилотных систем еще в сентябре 2024 года. И сейчас данный род войск уже положительно зарекомендовал себя на фронте.

Стоит отметить и то, что это не впервые, когда россияне копируют то, что хорошо сработало в Украине. Так этой осенью главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что Россия копирует украинские дроны-перехватчики.

Кроме того, этим летом агентство Reuters рассказывало, что россияне начали атаки используя два новых вида беспилотных летательных аппаратов.

Эти дроны изготовлены из пенопласта и фанеры. Один из них оснащен камерой и SIM-картой украинского мобильного оператора для передачи изображений российским военным.

Позже в СМИ рассказали подробнее о дроне "Гербера", который россияне называют "младшей сестрой" Shahed.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияУкраина