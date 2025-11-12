Россия создала собственные войска беспилотных систем

Технологическая гонка

Заметим, что в Украине Рада одобрила создание Сил беспилотных систем еще в сентябре 2024 года. И сейчас данный род войск уже положительно зарекомендовал себя на фронте.

Стоит отметить и то, что это не впервые, когда россияне копируют то, что хорошо сработало в Украине. Так этой осенью главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что Россия копирует украинские дроны-перехватчики.

Кроме того, этим летом агентство Reuters рассказывало, что россияне начали атаки используя два новых вида беспилотных летательных аппаратов.

Эти дроны изготовлены из пенопласта и фанеры. Один из них оснащен камерой и SIM-картой украинского мобильного оператора для передачи изображений российским военным.

Позже в СМИ рассказали подробнее о дроне "Гербера", который россияне называют "младшей сестрой" Shahed.