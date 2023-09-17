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Росія створила "комісаріати" для вилучення техніки в окупації на користь військам, - ЦНС

Фото: ілюстроване зображення (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Внаслідок значних втрат російські терористи утворили "військові комісаріати" для вилучення цивільної техніки на користь військам.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Центр національного спротиву".

"Російські окупаційні війська щодня зазнають значних втрат як у живій силі, так і в техніці. Військово-промисловий комплекс окупантів не встигає продукувати та відновлювати техніку закладену ще у радянські часи на базах зберігання, тому все частіше, росіяни вилучають цивільну техніку у підприємств на потреби свого війська", - пише пресслужба. 

Зазначається, що в першу чергу терористи намагаються відібрати техніку в окупації, аби якомога швидше передати її підрозділу й не створювати зайвого напруження на території Росії. 

"Зокрема стало відомо, що утворені окупантами “військові комісаріати” на ТОТ Донецької та Луганської областей розпочали процес обліку та вилучення у підприємств вугільної промисловості автобусів та вантажівок на користь окупаційних військ", - пояснили в ЦНС. 

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що тим часом на тимчасово окупованих територіях, у тому ж числі й Херсонській області, закінчується підготовка до початку так званої "мобілізації" місцевого населення.

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